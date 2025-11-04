Apre la nuova RSA Parco Dora di Collegno | 120 posti letto convenzionati con l' Asl To3

Apre a inizio novembre 2025 la RSA Parco Dora a Collegno, nuova struttura residenziale dedicata all’assistenza degli anziani non autosufficienti, realizzata e gestita da 3A MILANO S.r.l., realtà parte del Gruppo Sereni Orizzonti. La residenza offre 120 posti letto convenzionati con l’ASL TO3 ed è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

