Apre a Milano la pizzeria di quartiere di uno dei più grandi pizzaioli romani

Milanotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo avevamo anticipato in piena estate e ora possiamo dare la data definitiva: sabato 8 novembre 2025 apre a Milano Futura - Pizzeria Romana, il progetto nel quartiere Isola di uno dei giganti della pizza a Roma, Luca Pezzetta. Non accenna infatti a interruzioni l’attrazione esercitata da Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

