Appuntamento con la poesia di Dino Campana

Cesenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre, alle ore 17, nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana si rinnova l’incontro con la poesia dei grandi autori del '900 italiano. Attraverso i versi dei “Canti Orfici”, il pubblico potrà ripercorrere i temi centrali della poetica di Dino Campana: il viaggio, la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

