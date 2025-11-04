Approvata la legge sulla Mappa della memoria | nuovi percorsi didattici e 1,5 milioni per i viaggi nei campi di internamento TESTO
La Camera ha approvato in via definitiva, con 225 voti favorevoli e unanimità, la proposta di legge sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia e sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso tali siti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
? «La legge approvata dal Parlamento, che sarà verosimilmente sottoposta al referendum confermativo in base all'articolo 138 della Costituzione, è la conclusione di uno sviluppo avviato nel 1988, proseguito nel 1999 e nel 2020. Infatti, nel 1988, sulla base - facebook.com Vai su Facebook
Una recente proposta di legge, già approvata al Senato, cerca di fare spazio per le esigenze degli alunni plusdotati, anche per quanto riguarda la formazione dei docenti. https://tuttoscuola.com/legge-tutela-alunni-alto-potenziale-congnitivo/… - X Vai su X
**Shoah: ok definitivo Camera a legge su mappa campi prigionia e viaggi memoria** - Con 225 voti a favore la Camera ha approvato all'unanimità in via definitiva la legge per la redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Dalle polemiche di Roccella sulle visite ad Auschwitz alla legge in Aula: il 31 ottobre si accelera sui viaggi scolastici nei campi di concentramento (con la firma di Liliana ... - Il testo porta la firma del senatore Francesco Verducci ed è cofirmato dalla senatrice a vita, che proprio dopo le ambigue dichiarazioni di Roccella aveva preso posizione. Da open.online
La Camera accelera sui viaggi della memoria. Il 31 ottobre arriva in Aula la legge - Dopo tre anni di attesa e a un mese dal "caso" Roccella, arriva in Aula la legge a prima firma Verducci (Pd) per sostenere e valorizzare i viaggi nei luoghi della Shoah. Secondo ilfoglio.it