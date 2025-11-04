Approvata la legge sulla Mappa della memoria | nuovi percorsi didattici e 1,5 milioni per i viaggi nei campi di internamento TESTO

La Camera ha approvato in via definitiva, con 225 voti favorevoli e unanimità, la proposta di legge sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia e sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso tali siti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

