Dopo settimane di test pubblici e privati, Apple ha finalmente distribuito la versione stabile di i OS 26.1, insieme agli aggiornamenti per tutti gli altri suoi sistemi operativi: iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, tvOS 26.1, watchOS 26.1 e visionOS 26.1. L’aggiornamento è stato reso disponibile nella serata di ieri, a partire dalle ore 19:00 italiane. Si tratta di un update di rifinitura, che punta a ottimizzare prestazioni, interfaccia grafica e stabilità complessiva dei sistemi senza introdurre altre funzioni. Apple mantiene dunque l’approccio adottato in precedenza, alternando aggiornamenti principali a versioni minori incentrate sul miglioramento dell’esperienza utente e sull’efficienza energetica dei dispositivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Apple iOS 26.1 rilasciato ieri sera: cosa cambia davvero sul tuo iPhone