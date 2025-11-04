Appiano Gentile Inter | rifinitura alla vigilia del Kairat Almaty
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Grande vittoria contro il Verona nel finale di gara, l’Inter di Chivu si gode i tre punti soffertissimi al Bentegodi contro la squadra di Zanetti. Oggi i nerazzurri hanno svolto la rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty: regolarmente in gruppo Marcus Thuram, il quale ha ormai recuperato dall’infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com
