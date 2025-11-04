Appiano Gentile Inter | rifinitura alla vigilia del Kairat Almaty

Internews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Grande vittoria contro il Verona nel finale di gara, l’Inter di Chivu si gode i tre punti soffertissimi al Bentegodi contro la squadra di Zanetti. Oggi i nerazzurri hanno svolto la rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty: regolarmente in gruppo Marcus Thuram, il quale ha ormai recuperato dall’infortunio. 🔗 Leggi su Internews24.com

appiano gentile inter rifinitura alla vigilia del kairat almaty

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: rifinitura alla vigilia del Kairat Almaty

Scopri altri approfondimenti

Inter, rifinitura in corso verso l'Union Saint-Gilloise: ancora assente Thuram - Allenamento di rifinitura in corso per l'Inter di Cristian Chivu dopo l'ottima vittoria contro la Roma all'Olimpico nell'ultima giornata. Secondo tuttomercatoweb.com

appiano gentile inter rifinituraTragedia Inter, Josep Martinez investe un anziano in carrozzina vicino Appiano Gentile - Un terribile incidente stradale è costato la vita ad una persona anziana che stava circolando in strada con la sua carrozzina elettrica a a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile ... Si legge su ilriformista.it

appiano gentile inter rifinituraInter, domani c'è il Kairat: le ultime da Appiano Gentile - Smaltita l'euforia per il successo di Verona l'Inter si appresta ad affrontare il Kairat in Champions League. Da fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Appiano Gentile Inter Rifinitura