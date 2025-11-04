Appalti truccati nella sanità in Sicilia parla Totò Cuffaro | Hanno preso tante carte Non ho mai dato soldi a Tomasino
Ci sono la «gara ausiliariato» bandita dall’ASP di Siracusa e il concorso pubblico a 15 posti a tempo indeterminato per operatore socio sanitario all’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo tra le procedure finite sotto la lente di ingrandimento dei magistrati palermitani che hanno chiesto l'arresto, per corruzione e turbata libertà degli incanti, di 18 persone tra cui l’ex presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me
