Appalti truccati nella Sanità chiesto l' arresto dell' ex governatore della Regione Sicilia Totò Cuffaro 

4 nov 2025

Coinvolte 18 persone tra cui il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano. Sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

