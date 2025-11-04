Appalti truccati nella Sanità chiesto l' arresto dell' ex governatore della Regione Sicilia Totò Cuffaro
Coinvolte 18 persone tra cui il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano. Sono accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altre letture consigliate
Leggo. . Doveva essere il museo del rock dedicato a #StevenTyler, un progetto da sogno per #Cotronei, piccolo borgo del crotonese da cui partì il nonno della star degli #Aerosmith. È diventato invece l’epicentro di un’inchiesta per corruzione, appalti truccati e - facebook.com Vai su Facebook
Appalti truccati, pazienti sedati e abbandonati. Queste le accuse che scuotono la sanità torinese. 37 persone tra imprenditori e sanitari ora rischiano il processo - X Vai su X
Salvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domicialiari per l'ex governatore della Sicilia - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano ... Secondo msn.com
«Appalti truccati al Comune di Triggiano»: il 12 dicembre udienza preliminare per l'ex sindaco Donatelli - Inizierà il 12 dicembre dinanzi alla gup del Tribunale di Bari Flavia Lombardo Pijola l’udienza preliminare nei confronti di 17 persone, tra cui l’ex sindaco di Triggiano Antonio Donatelli, accusate, ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Appalti truccati in Campidoglio, arresti - Sei arresti da parte della Guardia di finanza per appalti truccati: tra le gare nel mirino anche quella relativa al restauro dell'aula Giulio Cesare del Campidoglio, dove si riunisce il Consiglio ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it