Appalti truccati la Procura di Palermo chiede gli arresti per Salvatore Cuffaro e Saverio Romano

La Procura di Palermo, a seguito di indagini su presunti appalti truccati nella sanità siciliana, ha chiesto gli arresti domiciliari per diciotto indagati: tra di loro l'ex presidente della Sicilia Totò Cuffaro e il parlamentare di Noi moderati Francesco Saverio Romano. Il giudice, prima di decidere, li interrogherà. Le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

