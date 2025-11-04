Appalti truccati la Procura chiede l' arresto per Totò Cuffaro Saverio Romano e Carmelo Pace

Agrigentonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all'Ars Carmelo Pace - accusate a vario titolo di associazione a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

appalti truccati procura chiedeAppalti truccati a Palermo, la procura chiede l’arresto di Totò Cuffaro - Un'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta a Palermo porta la procura a chiedere l'arresto di Totò Cuffaro ... Si legge su open.online

Appalti truccati, la procura chiede l’arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano - tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano – accusate a ... mondopalermo.it scrive

appalti truccati procura chiedeAppalti truccati, Dda Palermo ha chiesto l'arresto di Cuffaro - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Appalti Truccati Procura Chiede