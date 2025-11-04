Appalti truccati la Procura chiede l' arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all'Ars Carmelo Pace - accusate a vario titolo di associazione a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Appalti truccati, la procura chiede l’arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano - tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano – accusate a ... mondopalermo.it scrive

appalti truccati procura chiedeAppalti truccati, fra i 18 indagati l'ex Presidente Cuffaro - La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra le quali Salvatore Cuffaro e Saverio Romano - Scrive msn.com

**Sicilia: appalti pilotati, Procura Palermo chiede arresto per Cuffaro e deputato Romano** - Gli arresti domiciliari per l'ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Appalti Truccati Procura Chiede