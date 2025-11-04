Appalti truccati la Procura chiede l' arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano
La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all'Ars Carmelo Pace - accusate a vario titolo di associazione a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
