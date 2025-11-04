Appalti truccati in Sicilia indagato Salvatore Romano | Il danno è fatto

Quotidiano.net | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parlamentare di 'Noi Moderati' è finito nell'inchiesta per corruzione insieme all'ex governatore Totò Cuffaro. Chiesti i domiciliari per 18 persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

