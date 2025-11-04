Appalti truccati in Sicilia chiesti gli arresti domiciliari per l’ex presidente Cuffaro e altri 17 indagati

Palermo, 4 novembre 2025 – Appalti truccati, scoppia la bomba giudiziaria in Sicilia. La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di ‘Noi Moderati’ Saverio Romano. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Stamattina i carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l'interrogatorio preventivo. Solo dopo averli sentiti, il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

