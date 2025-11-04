Appalti truccati chiesto l' arresto per l' ex presidente della Regione Totò Cuffaro e per il parlamentare Saverio Romano I 18 indagati

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone- tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo. Solo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Appalti truccati, chiesto l'arresto per l'ex presidente della Regione Totò Cuffaro e per il parlamentare Saverio Romano I 18 indagati

