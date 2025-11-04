Appalti truccati chiesto l' arresto di Totò Cuffaro e Saverio Romano

Xml2.corriere.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coinvolte 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

appalti truccati chiesto l arresto di tot242 cuffaro e saverio romano

© Xml2.corriere.it - Appalti truccati, chiesto l'arresto di Totò Cuffaro e Saverio Romano

Argomenti simili trattati di recente

appalti truccati chiesto arrestoSalvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domicialiari per l'ex governatore della Sicilia - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano ... Riporta msn.com

Appalti truccati, la procura chiede l’arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano - tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano – accusate a ... Scrive mondopalermo.it

appalti truccati chiesto arrestoI NOMI E LE FOTO. Appalti truccati al Comune di CASERTA: arrestati ex vicesindaco e dirigente - I due ex amministratori dovranno scontare pene fino a sette anni di reclusione ... Da casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Appalti Truccati Chiesto Arresto