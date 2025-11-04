Appalti truccati chiesto l' arresto di Salvatore Cuffaro e Saverio Romano

La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha richiesto i domiciliari per 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione in un’inchiesta su appalti pilotati. Tra gli indagati spiccano l’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro (oggi leader della Nuova Dc) e il deputato di Noi Moderati Saverio Romano. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l’invito a comparire per l’interrogatorio davanti al gip, che deciderà solo dopo se accogliere la misura per Cuffaro e gli altri e se richiedere al Parlamento l’autorizzazione per Romano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Appalti truccati, chiesto l'arresto di Salvatore Cuffaro e Saverio Romano

