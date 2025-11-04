Appalti truccati chiesto l’arresto di Salvatore Cuffaro e Saverio Romano | 18 indagati tra politici e funzionari

La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione, nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti pilotati. Tra loro figurano Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana e oggi leader della Nuova Dc, e Saverio Romano, parlamentare di Noi Moderati. I carabinieri del Ros hanno notificato agli indagati un invito a comparire davanti al gip per l’interrogatorio preventivo, dopo il quale il giudice deciderà se accogliere la richiesta di domiciliari e, nel caso di Romano, se chiedere l’autorizzazione a procedere al Parlamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

