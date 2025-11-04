Appalti truccati chiesto l' arresto dell' ex governatore della Regione Sicilia Totò Cuffaro

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione: tra queste, spiccano le figure dell'ex presidente della Regione Sicilia Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l'interrogatorio preventivo. Solo dopo il faccia a faccia negli uffici giudiziari il gip deciderà se accogliere oppure no la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Appalti truccati, chiesto l'arresto dell'ex governatore della Regione Sicilia Totò Cuffaro

