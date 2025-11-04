Appalti truccati chiesti gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro
La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l'interrogatorio preventivo. Solo dopo l'interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l'autorizzazione a procedere per Romano. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Appalti truccati, non solo Cuffaro e Saverio Romano. Ecco i nomi dei 18 indagati ? https://cityne.ws/NOMI_INDAGATI - facebook.com Vai su Facebook
Appalti truccati, pazienti sedati e abbandonati. Queste le accuse che scuotono la sanità torinese. 37 persone tra imprenditori e sanitari ora rischiano il processo - X Vai su X
Salvatore Cuffaro, appalti truccati: chiesti gli arresti domiciliari per l'ex governatore della Sicilia - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano ... Come scrive msn.com
Appalti truccati, chiesti gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro - tra cui l'ex presidente della Regione Sicilia e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano - Scrive tg24.sky.it
Appalti truccati in Sicilia, chiesti gli arresti domiciliari per l’ex presidente Cuffaro e altri 17 indagati - Le accuse, a vario titolo: associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione Nell’indagine anche il parlamentare Saverio Romano (Noi Moderati). Riporta quotidiano.net