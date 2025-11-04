Appalti truccati a Palermo la Procura chiede gli arresti domiciliari per Cuffaro e Romano
La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. L’indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, ipotizza a vario titolo i reati di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Ros, ruota attorno a presunti appalti pilotati che avrebbero coinvolto anche funzionari pubblici e uomini vicini all’ex governatore, come Vito Raso, suo autista e collaboratore storico. I militari hanno notificato agli indagati l’invito a comparire davanti al giudice per l’interrogatorio preventivo, dopo il quale il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di misure cautelari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Appalti truccati, non solo Cuffaro e Saverio Romano. Ecco i nomi dei 18 indagati ? https://cityne.ws/NOMI_INDAGATI - facebook.com Vai su Facebook
Appalti truccati, pazienti sedati e abbandonati. Queste le accuse che scuotono la sanità torinese. 37 persone tra imprenditori e sanitari ora rischiano il processo - X Vai su X
Inchiesta su appalti truccati a Palermo: nel mirino anche l’ex presidente Cuffaro - L’indagine della Procura di Palermo su presunti appalti truccati nella sanità regionale coinvolge politici di primo piano, funzionari pubblici e imprenditori. Da notizie.it
Appalti truccati, la Procura di Palermo chiede gli arresti per Salvatore Cuffaro e Saverio Romano - La Procura di Palermo, a seguito di indagini su presunti appalti truccati nella sanità siciliana, ha chiesto gli arresti domiciliari per diciotto indagati ... fanpage.it scrive
Appalti truccati: la procura di Palermo chiede l'arresto di Cuffaro e il deputato di Noi Moderati Romano - Richiesti gli arresti domiciliari anche per altre 16 persone, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione ... Scrive ilfoglio.it