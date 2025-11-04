Appalti truccati a Palermo la Procura chiede gli arresti domiciliari per Cuffaro e Romano

La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano. L’indagine, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, ipotizza a vario titolo i reati di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. L’inchiesta, condotta dai carabinieri del Ros, ruota attorno a presunti appalti pilotati che avrebbero coinvolto anche funzionari pubblici e uomini vicini all’ex governatore, come Vito Raso, suo autista e collaboratore storico. I militari hanno notificato agli indagati l’invito a comparire davanti al giudice per l’interrogatorio preventivo, dopo il quale il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di misure cautelari. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

