Appalti Sicilia Procura di Palermo chiede arresto per Cuffaro e deputato Romano

Gli arresti domiciliari per l’ex Presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

