Appalti sanità la procura di Palermo chiede i domiciliari per Cuffaro e altre 17 persone

AGI - La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano e il deputato regionale all'Ars Carmelo Pace - accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. I Carabinieri del Ros - si legge in una nota diramata dal capo della Procura della Repubblica di Palermo, Maurizio de Lucia - hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l' interrogatorio preventivo. Solo dopo l'interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di domiciliari avanzata per Cuffaro e per gli altri e se chiedere al Parlamento l' autorizzazione a procedere per Romano. 🔗 Leggi su Agi.it

