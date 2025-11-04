Appalti sanità la procura di Palermo chiede i domiciliari per Cuffaro e altre 17 persone

AGI - La  procura di Palermo  ha chiesto gli  arresti domiciliari  per 18 persone - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana  Salvatore Cuffaro, leader della  Dc, e il parlamentare di Noi Moderati  Saverio Romano  e il deputato regionale all'Ars  Carmelo Pace  - accusate a vario titolo di  associazione a delinquere,  turbativa d'asta  e  corruzione. I  Carabinieri del Ros  - si legge in una nota diramata dal capo della Procura della Repubblica di Palermo,  Maurizio de Lucia  - hanno notificato a tutti l'invito a comparire davanti al gip per l' interrogatorio preventivo. Solo dopo l'interrogatorio il gip deciderà se accogliere o meno la richiesta di  domiciliari  avanzata per  Cuffaro  e per gli altri e se chiedere al Parlamento l' autorizzazione a procedere  per  Romano. 🔗 Leggi su Agi.it

