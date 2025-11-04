Appalti Rfi in mano ai Casalesi Il nipote di ' Damigiana' pressato dallo zio Diante

"Pietro Apicella si lamentava continuamente della pressione subita da tutti, in particolar modo quella riguardo l'ingerenza dello zio Dante e della famiglia Schiavone (Sandokan). Dante Apicella ha utilizzato il nipote come 'poratore' di imbasciate e per organizzare incontri ma mal sopportava 'le.

Appalti truccati tra Campania e Sicilia, richieste 33 misure cautelari. Coinvolti imprenditori, casalesi e mafia - La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha presentato al gip 33 richieste di misure cautelari per un presunto sistema di appalti truccati tra Campania e Sicilia; perno sarebbe un imprenditore ... Da fanpage.it