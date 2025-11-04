Appalti pilotati sulla sanità chiesti arresti domiciliari per 18 persone tra cui Totò Cuffaro | associazione a delinquere e corruzione

La Procura di Palermo indaga su presunti appalti pilotati nella sanità siciliana: tra i 18 indagati figurano l’ex presidente della Regione Salvatore “Totò” Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Francesco Saverio Romano. Tra le ipotesi di reato figurano l’associazione per delinquere, la turbativa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Appalti pilotati sulla sanità”, chiesti arresti domiciliari per 18 persone tra cui Totò Cuffaro: associazione a delinquere e corruzione

Contenuti che potrebbero interessarti

Caso “appalti pilotati” in Sicilia: spunta anche Carmelo Pace Nell’inchiesta sugli appalti pubblici in Sicilia – che ha portato alla richiesta di arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano – risulta indagato anche Carmelo Pace, deputato regionale della Democra - facebook.com Vai su Facebook

Scandalo appalti truccati in #Sicilia: #Cuffaro e Romano tra i 19 indagati, chiesti i domiciliari #palermo #4novembre #iltempoquotidiano - X Vai su X

Appalti pilotati tra Caserta e Napoli, il pm: «Arrestare anche Bosco» - A distanza di una settimana dalla decisione del gip del Tribunale di Napoli, Nicola Marrone, che ha firmato una misura cautelare a carico di 17 persone coinvolte nell'inchiesta sugli appalti sui ... Come scrive ilmattino.it

Appalti pubblici "pilotati". Eseguite cinque misure cautelari per corruzione e turbativa d’asta - "Non vi è dubbio che vi sia stata la collusione volta al turbamento della gara". lanazione.it scrive

Appalti pilotati per lavori in Tribunale a Genova, 5 indagati - Appalti "spezzatino" sotto soglia per affidamenti diretti, false attestazioni in atti pubblici, sovrastime dei costi unitari per fare guadagnare imprese amiche. Scrive rainews.it