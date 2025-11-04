Appalti pilotati in Sicilia chiesto l’arresto per l’ex governatore Cuffaro

(Adnkronos) – Gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione.  Cuffaro e Romano sono coinvolti in un'inchiesta della Procura su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

