Appalti pilotati in Sicilia chiesto l’arresto per l’ex governatore Cuffaro
(Adnkronos) – Gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone sono stati chiesti dalla Procura di Palermo. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Cuffaro e Romano sono coinvolti in un'inchiesta della Procura su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
