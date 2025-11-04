Appalti pilotati in Sicilia | chiesti gli arresti domiciliari per Cuffaro e Romano
La richiesta della Procura di Palermo. La Procura di Palermo ha avanzato una richiesta di arresti domiciliari per 18 persone, tra cui Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana, e Saverio Romano, parlamentare di Noi Moderati. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione nell'ambito di un'inchiesta su presunti appalti truccati. I carabinieri del ROS hanno notificato a tutti gli indagati l'invito a comparire davanti al giudice per le indagini preliminari (GIP) per un interrogatorio preventivo. Solo dopo le audizioni, il GIP deciderà se accogliere la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla Procura e, nel caso di Romano, valuterà anche l'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere del Parlamento.
