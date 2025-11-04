Appalti pilotati Dispenza | E’ tempo di estirpare antico vizietto che condiziona la vita delle famiglie

"L'indagine della Procura di Palermo su politici, appalti pilotati e affari nella sanità investe Agrigento e dice quanto sia vitale che il voto di primavera diventi un processo di liberazione da chi vorrebbe restare e da chi vorrebbe tornare". Lo afferma in una nota Nuccio Dispenza, portavoce. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Caso “appalti pilotati” in Sicilia: spunta anche Carmelo Pace Nell’inchiesta sugli appalti pubblici in Sicilia – che ha portato alla richiesta di arresto per Totò Cuffaro e Saverio Romano – risulta indagato anche Carmelo Pace, deputato regionale della Democra - facebook.com Vai su Facebook

Appalti pilotati, il Riesame annulla la sospensione del rettore della Parthenope - X Vai su X

Appalti pilotati, Dispenza: “E’ tempo di estirpare antico vizietto che condiziona la vita delle famiglie” - Secondo il portavoce dell'Area Progressista di Agrigento “la sanità non funziona e i responsabili hanno un nome e un cognome” ... Scrive agrigentonotizie.it

Appalti pilotati a Capaccio Paestum, processo al via per Alfieri e altri sei - Si riaccendono i riflettori giudiziari sulla vicenda degli appalti della pubblica illuminazione a Capaccio Paestum. Da ilmattino.it