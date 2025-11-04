Appalti pilotati | chiesti gli arresti domiciliari per l' ex governatore della Regione siciliana Totò Cuffaro

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, per il deputato di Noi moderati Saverio Romano e altre 16 persone. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione su una serie di. 🔗 Leggi su Today.it

