Appalti e concorsi truccati per favorire gli amici i pm | Cuffaro a capo di un' associazione a delinquere

Gli appalti truccati e i concorsi pubblici per favorire gli "amici" ci sono certamente, ma sarebbero stati soltanto uno strumento per ottenere vantaggi - soldi, assunzioni, contratti di subappalto ma non solo - e soprattutto per consentire ad alcuni di accrescere il proprio consenso politico e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Salento, appalti e concorsi truccati: scarcerati in due, torna libero anche l'ex sindaco di Sannicola - X Vai su X

Iscrizioni ai concorsi nazionali indetti da enti del terzo settore, tipo gare di matematica: chiedono semplicemente 60€ di quota associativa ma abbiamo dei dubbi su come considerarla in quanto non è attività commerciale (no codice appalti) ma non si configura Vai su Facebook

Sicilia. La cupola del potere, tra concorsi truccati e appalti pilotati: per i pm Cuffaro è il dominus di un sistema criminale - Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Riporta msn.com

Saverio Romano e gli altri: chi sono tutti gli indagati nell’inchiesta per i presunti appalti truccati nella sanità in Sicilia - L'ex presidente della Regione Sicilia accusato di essere al vertice di un'associazione criminale che condizionava appalti e nomine ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Assunzioni, gare e concorsi truccati nella Sanità siciliana: Cuffaro al vertice di «un comitato di affari occulto» - Avrebbe usato la sua influenza politica per manovrare appalti e chiedere assunzioni. lasicilia.it scrive