Appalti e concorsi truccati per favorire gli amici i pm | Cuffaro a capo di un' associazione a delinquere

Cataniatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli appalti truccati e i concorsi pubblici per favorire gli "amici" ci sono certamente, ma sarebbero stati soltanto uno strumento per ottenere vantaggi - soldi, assunzioni, contratti di subappalto ma non solo - e soprattutto per consentire ad alcuni di accrescere il proprio consenso politico e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Appalti e concorsi truccati per favorire gli "amici", i pm: "Cuffaro a capo di un'associazione a delinquere" - I retroscena dell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta che coinvolge i componenti di una Commissione aggiudicatrice di una gara con procedura aperta e con l'avvocato catanese Paolo Emilio Russo ... Si legge su cataniatoday.it

appalti concorsi truccati favorireAppalti truccati, chiesti i domiciliari per Salvatore Cuffaro e per il parlamentare Saverio Romano - Il gip deciderà se accogliere la richiesta di arresto l'ex presidente della Regione siciliana e se chiedere al ... Scrive ansa.it

appalti concorsi truccati favorireSicilia. La cupola del potere, tra concorsi truccati e appalti pilotati: per i pm Cuffaro è il dominus di un sistema criminale - Totò Cuffaro, ex governatore siciliano sarebbe stato al vertice di una vera e propria associazione criminale. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Appalti Concorsi Truccati Favorire