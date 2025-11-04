Aperta la vendita dei biglietti per Cesena-Avellino tifosi biancoverdi solo con la tessera ' Branco'

È attiva la prevendita dei biglietti per la partita Cesena-Avellino, 12esima giornata del campionato di serie B, in programma domenica 9 novembre alle ore 15 allo stadio Dino Manuzzi.I tagliandi per la sfida contro i biancoverdi saranno disponibili online sul sito Vivaticket e in tutti i punti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it