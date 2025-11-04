Anzio e Nettuno celebrano la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Anzio, 4 novembre 2025 – Celebrata in piazza Garibaldi la festa dellunità nazionale e delle forze armate. Presenti fra gli altri il generale di brigata Ettore Pontiroli, comandante della brigata informazioni tattiche e il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini, oltre numerose autorità civili, militari e religiose, insieme cittadini e studenti. Nel corso della cerimonia alcuni ragazzi hanno dato lettura del brano che descrive la scelta straziante compiuta da Maria Bergamas, madre che ad Aquileia scelse la salma destinata a riposare nel Vittoriano, divenendo il figlio di tutte le madri d’Italia. La Corale polifonica e il Complesso bandistico “Città di Anzio”, hanno accompagnato i momenti più significativi della cerimonia, mentre il parroco della Chiesa dei Santi Pio e Antonio – padre Paolo Cirina – ha impartito la benedizione ai presenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

