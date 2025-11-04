Anzio e Nettuno celebrano la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Anzio, 4 novembre 2025 – Celebrata in piazza Garibaldi la festa dell’unità nazionale e delle forze armate. Presenti fra gli altri il generale di brigata Ettore Pontiroli, comandante della brigata informazioni tattiche e il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini, oltre numerose autorità civili, militari e religiose, insieme cittadini e studenti. Nel corso della cerimonia alcuni ragazzi hanno dato lettura del brano che descrive la scelta straziante compiuta da Maria Bergamas, madre che ad Aquileia scelse la salma destinata a riposare nel Vittoriano, divenendo il figlio di tutte le madri d’Italia. La Corale polifonica e il Complesso bandistico “Città di Anzio”, hanno accompagnato i momenti più significativi della cerimonia, mentre il parroco della Chiesa dei Santi Pio e Antonio – padre Paolo Cirina – ha impartito la benedizione ai presenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre letture consigliate

Il PUA arriva direttamente da te! ? Hai bisogno di orientarti tra i servizi sociali del territorio? Da mercoledì 5 novembre parte il PUA Itinerante, il camper del Punto Unico di Accesso che raggiunge i cittadini di Anzio e Nettuno per offrire: Accoglienza e as - facebook.com Vai su Facebook

Anzio e Nettuno unite per la Festa delle Forze Armate - NewTuscia – ANZIO – Cerimonie congiunte, autorità civili e militari, studenti e bande in un abbraccio di memoria e gratitudine verso chi difende la pace. Si legge su newtuscia.it

Anche ad Anzio, in piazza Garibaldi, celebrata la festa dell’Unità d’Italia e delle Forze armate - Dopo le celebrazioni a Nettuno, autorità civili e militari si sono spostate a Piazza Garibaldi ad Anzio per onorare la giornata dedicata all’Unità d’Italia alle Forze armate. ilgranchio.it scrive