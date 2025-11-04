Anziani e futuro un convegno per i 100 anni della Madonnina del Grappa

Firenze, 4 novembre 2025 – In occasione della conclusione delle celebrazioni per il Centenario della nascita dell’Opera della Divina Provvidenza “Madonnina del Grappa”, fondata nel 1924, e in memoria del quinto anniversario della scomparsa del suo storico presidente, don Corso Guicciardini, mercoledì 5 novembre si terrà un evento commemorativo alla basilica della Santissima Annunziata a Firenze. L’iniziativa intende rendere omaggio a una realtà educativa, spirituale e sociale che ha segnato profondamente il panorama nazionale, e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per l’inclusione, l’educazione e la promozione umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziani e futuro, un convegno per i 100 anni della Madonnina del Grappa

