anziana scippata nel sottopasso della stazione denunciato 64enne

Scippo nel sottopasso della stazione di Fontivegge. Denunciato un 64enne, individuato dalla polizia grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza. Vittima una anziana che è stata raggiunta da un uomo il quale, dopo averle preso la borsa dalla spalla, se ne è impossessato per poi allontanarsi. Una dinamica dell’accaduto ricostruita passo passo dalla centrale operativa della questura attraverso l’impianto di videosorveglianza pubblica. In questo modo, gli operatori della centrale hanno potuto guidare gli agenti della squadra volante, fornendo indicazioni precise sull’aspetto e sui possibili spostamenti dell’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

