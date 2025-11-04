Anziana investita mentre attraversa la strada è grave

Una donna di 83 anni è stata investita, nella tarda mattinata di oggi, in via Dottori, a San Sisto. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Trancanelli, non lontano dall'ospedale Santa Maria della Misericordia. Da dove è rapidamente arrivata un'ambulanza per trasportare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it