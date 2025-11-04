Anziana investita mentre attraversa la strada è grave
Una donna di 83 anni è stata investita, nella tarda mattinata di oggi, in via Dottori, a San Sisto. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Trancanelli, non lontano dall'ospedale Santa Maria della Misericordia. Da dove è rapidamente arrivata un'ambulanza per trasportare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Sarno. Anziana donna investita in pieno centro da una bici elettrica sul marciapiede e poi scappa https://tinyurl.com/33ztn9zb Vai su Facebook
Morta all'ospedale l'anziana investita dal fratello: si indaga per omicidio colposo https://ift.tt/mxtlvFK https://ift.tt/iAVjhYk - X Vai su X
Travolta e uccisa mentre attraversa la strada, Angelina Vio muore sul colpo: inutili i soccorsi - Tragico incidente al Lido di Venezia nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre, intorno alle 18. Lo riporta corriereadriatico.it