Anziana investita mentre attraversa la strada è grave

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 83 anni è stata investita, nella tarda mattinata di oggi, in via Dottori, a San Sisto. L'incidente si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Trancanelli, non lontano dall'ospedale Santa Maria della Misericordia. Da dove è rapidamente arrivata un'ambulanza per trasportare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Travolta e uccisa mentre attraversa la strada, Angelina Vio muore sul colpo: inutili i soccorsi - Tragico incidente al Lido di Venezia nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre, intorno alle 18. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Anziana Investita Mentre Attraversa