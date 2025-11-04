Anziana investita 3 anni al pirata della strada
Speravamo che questa persona si facesse avanti da sola, che volesse ravvedersi. Una rivalsa personale non c’è, spero – dice il figlio di Bruna – che la giustizia faccia quello che deve fare. E’ chiaro che nostra madre non tornerà in vita ma vorremmo almeno che venisse fatta giustizia. Così diceva al nostro giornale Paolo Pitocchi, il figlio di Bruna Vaccari, all’indomani della morte della madre che il 16 gennaio scorso venne uccisa da un’auto a San Giovanni di Concordia. Ora – come reclamato a gran voce – "giustizia" per quella ennesima assurda morte della strada è stata fatta. Il pirata, C.V. di Novi, responsabile di quell’omicidio stradale, aggravato dal mancato soccorso e dalla fuga precipitosa ha patteggiato tre anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sarno. Anziana donna investita in pieno centro da una bici elettrica sul marciapiede e poi scappa https://tinyurl.com/33ztn9zb - facebook.com Vai su Facebook
Morta all'ospedale l'anziana investita dal fratello: si indaga per omicidio colposo https://ift.tt/mxtlvFK https://ift.tt/iAVjhYk - X Vai su X
Anziana investita, 3 anni al pirata della strada - Concordia, il 41enne di Novi ha patteggiato la pena e ora si trova agli arresti domiciliari. Secondo msn.com
Investita per errore dal marito. La tragedia davanti a casa. Muore un’anziana di 82 anni - Il coniuge di 87 anni quando si è accorto dell’accaduto è stato colto da malore, soccorso in stato di ... Scrive ilgiorno.it
Investita sulla strada nel bosco. Muore anziana di 79 anni. Era un medico in pensione - Non ce l’ha fatta l’anziana investita a Tradate nella serata di mercoledì: la donna, Livia Baiocchi, medico in pensione di 79 anni, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a Saronno per le gravi ... Da ilgiorno.it