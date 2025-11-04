Speravamo che questa persona si facesse avanti da sola, che volesse ravvedersi. Una rivalsa personale non c’è, spero – dice il figlio di Bruna – che la giustizia faccia quello che deve fare. E’ chiaro che nostra madre non tornerà in vita ma vorremmo almeno che venisse fatta giustizia. Così diceva al nostro giornale Paolo Pitocchi, il figlio di Bruna Vaccari, all’indomani della morte della madre che il 16 gennaio scorso venne uccisa da un’auto a San Giovanni di Concordia. Ora – come reclamato a gran voce – "giustizia" per quella ennesima assurda morte della strada è stata fatta. Il pirata, C.V. di Novi, responsabile di quell’omicidio stradale, aggravato dal mancato soccorso e dalla fuga precipitosa ha patteggiato tre anni di reclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana investita, 3 anni al pirata della strada