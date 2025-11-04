Antonio Mastrovincenzo torna a far parte del Pd A deciderlo è stato il direttivo provinciale dei Dem

Anconatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Sembra essere giunto a un punto di svolta definitivo il “caso Mastrovincenzo”, con il consigliere regionale che torna ufficialmente a fare parte del Partito Democratico dopo essere stato reintegrato a tutti gli effetti nell’anagrafe del Pd.A deciderlo è stato il direttivo provinciale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

