Antonella Peruzzi morta dopo un malore improvviso il marito in ospedale | i sospetti sulla disinfestazione fatta in casa

C'è un indagato per la morte di Antonella Peruzzi, l'imprenditrice stroncata da un malore improvviso nella sua casa di Alberoro, frazione di Monte San Savino (Arezzo). Anche il marito era stato ricoverato per un'intossicazione, ma è stato dimesso dopo una settimana. A finire sotto inchiesta, come. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

Il giallo di Alberoro, frazione di Monte San Savino (Arezzo). Antonella Peruzzi, 66 anni, è morta e il marito, Domenico Tavanti (69) è finito in ospedale con i sintomi di intossicazione. - facebook.com Vai su Facebook

Antitarlo fatale? C’è un indagato. Giallo della coppia, la prima svolta - Lei morta, lui dimesso: avviso al responsabile della ditta di trattamento. Segnala msn.com

Morta in casa dopo il trattamento antitarlo: indagato il titolare della ditta - Antonella Peruzzi, 66 anni, è morta e il marito, Domenico Tavanti (69) è finito in ospedale con i sintomi di intossicazione. corrierefiorentino.corriere.it scrive

Coppia intossicata nell’Aretino, lei muore e lui sta male: si indaga su disinfestazione antitarlo - Antonella Peruzzi, 66 anni, è morta nella sua villa di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, dopo un malore che ha colto lei e il marito (sopravvissuto) ... Da fanpage.it