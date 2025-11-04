di Luca Amodio MONTE SAN SAVINO Primo avviso di garanzia, niente autopsia (per ora) ma via libera alle analisi sui campioni del marito di Antonella Peruzzi, la donna morta dopo la disinfestazione antitarlo nella sua villa di Alberoro, nel comune di Monte San Savino. Il giallo resta ancora da chiarire ma ieri la procura di Arezzo ha notificato il foglio verde al titolare della ditta casentinese che a fine ottobre ha bonificato - ci sarebbe stato anche lui sul posto - le travi di alcune stanze della casa in cui vivevano Antonella Peruzzi e il marito. Lei, 66 anni, è morta qualche giorno dopo aver dormito in una camera adiacente alle stanze interessate dal trattamento antitarlo e poi sigillate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antitarlo fatale? C’è un indagato. Giallo della coppia, la prima svolta