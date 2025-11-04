Anticorpi contro il super batterio A Pisa lo studio rivoluzionario e il corso con i massimi esperti
Pisa, 4 novembre 2025 – Una scoperta rivoluzionaria per combattere il super batterio Klebsiella. È in corso a Pisa (all’hotel San Ranieri) il corso avanzato di terapia antibiotica e antifungina con speaker nazionali. Si tratta del ventennale dell’iniziativa che vede la presenza di un esperto del settore, come il professor Francesco Menichetti, già primario pisano e presidente del congresso con il prof Falcone. Si parla di antibiotico resistenza e dell’ultimo studio pisano pubblicato su Nature: gli anticorpi contro il super batterio Klebsiella. La ricerca dell’Aoup e dell’Università di Pisa che apre “nuove prospettive di prevenzione e cura delle infezioni da Klebsiella pneumoniae NDM, tra le più pericolose minacce alla salute pubblica secondo l’Oms”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
