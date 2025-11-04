Anticipi e posticipi serie C | giorni e orari delle partite della Salernitana fino all' Epifania

Abbonata alla domenica, la Salernitana ritorna in campo (anche) di sabato nel mese di dicembre. La Lega Pro, infatti, ha ufficializzato giorni e orari delle gare di campionato, fino alla ventesima giornata. Fin qui, i tifosi granata avevano segnato in agenda la sequenza di partite residue: in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il Presidente Carmine Zigarelli ha disposto minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni organizzate da questo C.R. Campania, in programma nel prossimo fine settimana 28 e 29 settembre, inclusi anticipi e posticipi, per commem Vai su Facebook

Ufficializzati anticipi e posticipi dalla 13^ alla 17^ giornata di $Primavera1 ? Scopri le partite dei neroverdi $ForzaSasol - X Vai su X

Anticipi e posticipi serie C: giorni e orari delle partite della Salernitana, fino all'Epifania - La Lega Pro, infatti, ha ufficializzato giorni e orari delle gare di campionato, fino alla ventesima gio ... Lo riporta salernotoday.it

Serie C, ufficiali date e orari: Samb e Ascoli tra anticipi e posticipi di dicembre e inizio gennaio - La Lega Pro ha pubblicato il calendario delle gare dalla 17ª giornata di andata alla 1ª di ritorno. Secondo lanuovariviera.it

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Cavese e Casertana in rimonta! Diretta gol live score (31 ottobre 2025) - Risultati Serie C, classifica: sono soltanto due gli anticipi della 12^ giornata, venerdì 31 ottobre il turno prende il via con il girone C. Lo riporta ilsussidiario.net