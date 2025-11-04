Anticipazioni Uomini e Donne 4 novembre | un nuovo amore per Gemma Flavio sempre più vicino a Nicole

Gemma Galgani sembrerebbe pronta a voltare pagina a Uomini e Donne. La dama torinese ha deciso di approfondire la conoscenza con uno dei nuovi cavalieri arrivati in studio per corteggiarla. Il trono di Flavio Ubirti, invece, continua a farsi sempre più complesso. Le anticipazioni della puntata registrata oggi pubblicate in anteprima da Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

