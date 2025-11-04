Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Angela Vuole Sposare Beltran!

Un episodio intenso de La?Promessa con Enora che torna, Ángela che stupisce e Leocadia che tira le fila. Tutto quello che non ti aspetti. Nel nuovo capitolo di La Promessa, Petra ha voluto manifestare il suo ringraziamento verso i colleghi con un gesto gentile, ma ben presto si rende conto che il risultato non è stato quello sperato. L’intento era nobile, ma l’atmosfera rimane tesa e poco solida — un segnale eloquente che qualcosa non va come previsto. Contemporaneamente, Enora viene scoperta mentre fingeva un infortunio e, colta dal terrore dell’esposizione, abbandona in fretta l’hangar, lasciando Toño completamente senza parole, incapace di capire cosa stia realmente accadendo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Anticipazioni La Promessa, Puntate Spagnole: Angela Vuole Sposare Beltran!

