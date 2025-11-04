Torna stasera, martedì 4 novembre 2025, alle 21:20 su Rai 2, un nuovo appuntamento con Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il talk-show più irriverente della televisione italiana conferma anche questa settimana la sua formula vincente: interviste dirette, ironiche e profondamente umane, capaci di svelare lati inediti dei protagonisti dello spettacolo e della politica. Indice. Belve anticipazioni 4 novembre 2025 – Iva Zanicchi: la forza dell’Aquila di Ligonchio. Irene Pivetti: potere, caduta e rinascita. Adriano Pappalardo: rock, amore e libertà. Maria De Filippi, l’ospite sorpresa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Anticipazioni Belve 4 novembre 2025: Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti da Francesca Fagnani