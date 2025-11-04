Anticipazioni Belve 4 novembre 2025 | Iva Zanicchi Irene Pivetti e Adriano Pappalardo ospiti da Francesca Fagnani
Torna stasera, martedì 4 novembre 2025, alle 21:20 su Rai 2, un nuovo appuntamento con Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il talk-show più irriverente della televisione italiana conferma anche questa settimana la sua formula vincente: interviste dirette, ironiche e profondamente umane, capaci di svelare lati inediti dei protagonisti dello spettacolo e della politica. Indice. Belve anticipazioni 4 novembre 2025 – Iva Zanicchi: la forza dell’Aquila di Ligonchio. Irene Pivetti: potere, caduta e rinascita. Adriano Pappalardo: rock, amore e libertà. Maria De Filippi, l’ospite sorpresa. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anticipazioni Belve Irene Pivetti si racconta senza filtri a Belve: “È plausibile che io vada in carcere, ma non accadrà”. L’ex presidente della Camera parla del trauma legato all’indagine che la riguarda e ricorda anche il passato televisivo: “Ero nella scuderia di - facebook.com Vai su Facebook
Belve anticipazioni, tutti gli ospiti di Francesca Fagnani. Torna Maria De Filippi • Francesca Fagnani torna con una nuova puntata del talk più temuto dai Vip: provocazioni, confessioni e colpi di scena assicurati. Spicca l’attesissimo ritorno di Maria … - X Vai su X
Belve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 4 novembre 2025 - Belve: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata, 4 novembre 2025, in onda su Rai 2 con Francesca Fagnani alle 21. Scrive tpi.it
Belve, ospiti ed anticipazioni della seconda puntata di martedì 4 novembre 2025 - Dopo il grande successo del debutto, Francesca Fagnani torna stasera, martedì 4 novembre 2025, con una nuova puntata di Belve. Lo riporta superguidatv.it
Belve 4 novembre su Rai2: Iva Zanicchi cade in studio, scintille con Irene Pivetti, spazio ad Adriano Pappalardo. Anticipazioni, orario, dove vederlo - Caduta in studio per Iva Zanicchi, botta e risposta teso tra Irene Pivetti e Francesca Fagnani, il ritorno di Adriano Pappalardo: stasera Belve su Rai2 ... Scrive alfemminile.com