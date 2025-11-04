Anticiclone in piena forza | sole e nebbie fino a giovedì su tutta Italia

Roma - La rimonta di un anticiclone subtropicale garantisce giornate stabili e soleggiate, mentre la Val Padana e le valli interne dovranno fare i conti con foschie e nebbie mattutine. Nel corso di questa settimana l’Italia è finita sotto l’egida di un imponente anticiclone, proveniente dall’Europa sud-occidentale e pronto a garantire condizioni di tempo prevalentemente tranquillo fino a giovedì. Secondo gli analisti meteo, l’aumento della pressione atmosferica ha consentito al sole di dominare buona parte della Penisola, con giornate all’insegna della stabilità e temperature generalmente molli per il periodo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Anticiclone in piena forza: sole e nebbie fino a giovedì su tutta Italia

