Anticiclone africano e caldo anomalo in montagna | ma da giovedì cambia tutto
Roma - L’alta pressione subtropicale porta giornate miti e stabili su gran parte d’Italia, con temperature sopra la media in quota ma nebbie e umidità al Nord. Un nuovo rinforzo dell’anticiclone di matrice subtropicale interesserà l’Italia nei prossimi giorni, garantendo condizioni di stabilità atmosferica e un clima insolitamente mite, soprattutto sulle zone collinari e montane. L’aria stabile e asciutta in quota favorirà un aumento termico anomalo alle alte altitudini, mentre nei bassi strati torneranno nebbie, foschie e umidità diffuse, tipiche delle fasi anticicloniche autunnali. Nei primi giorni della settimana, il tempo si manterrà soleggiato o leggermente velato da nubi alte di passaggio, con valori termici generalmente superiori alle medie stagionali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
