Antenna 5G cresce la protesta I cittadini sbarrano la strada E la betoniera deve fare dietrofront
Pontedera, 4 novembre 2025 – La betoniera piena di calcestruzzo diretta al cantiere per l’antenna 5G in costruzione sul colle del Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia ieri pomeriggio si è trovata la strada sbarrata dai cittadini in protesta. E ha dovuto fare marcia indietro, con la ditta costretta a gettare al vento i circa 10 metri cubi di calcestruzzo pronti ad essere colati nelle fondamenta. All’ora di pranzo i residenti hanno anticipato i mezzi posizionando sulla stradina in salita alcune auto ed uno striscione con scritto “difendiamo il nostro territorio”. Sul posto è arrivata anche la polizia locale che non ha potuto elevare sanzioni in quanto le auto sostavano in una via privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il CICLO UFO di Tra Le Righe - Antenna Sud continua a crescere e a diventare virale superando i confini territoriali e persino quelli nazionali. Non possiamo che ringraziarvi non solo per i risultati che stiamo ottenendo in tv ma anche, e soprattutto, per il grand - facebook.com Vai su Facebook
Antenna 5G, cresce la protesta. I cittadini sbarrano la strada. E la betoniera deve fare dietrofront - Ostruito l’accesso al cantiere per realizzare l’impianto alto quasi 40 metri accanto al santuario. Secondo lanazione.it
Antenna, il sindaco dal prefetto: "Legittima la protesta dei cittadini" - Una battaglia infinita quella contro l’antenna 5G a Treggiaia, che adesso passerà anche dai tavoli della Prefettura. Secondo msn.com
Antenna 5G, la protesta dei cittadini: «Preoccupati per i bimbi» - In via San Paolo, a Peseggia di Scorzè, negli ultimi giorni sono spuntati degli striscioni, appesi agli alberi e alle ringhiere delle case. Si legge su ilgazzettino.it