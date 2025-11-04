Pontedera, 4 novembre 2025 – La betoniera piena di calcestruzzo diretta al cantiere per l’antenna 5G in costruzione sul colle del Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia ieri pomeriggio si è trovata la strada sbarrata dai cittadini in protesta. E ha dovuto fare marcia indietro, con la ditta costretta a gettare al vento i circa 10 metri cubi di calcestruzzo pronti ad essere colati nelle fondamenta. All’ora di pranzo i residenti hanno anticipato i mezzi posizionando sulla stradina in salita alcune auto ed uno striscione con scritto “difendiamo il nostro territorio”. Sul posto è arrivata anche la polizia locale che non ha potuto elevare sanzioni in quanto le auto sostavano in una via privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Antenna 5G, cresce la protesta. I cittadini sbarrano la strada. E la betoniera deve fare dietrofront