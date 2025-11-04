Annullata l’interdittiva antimafia contro la Gianni Rotice srl | il Tar dà ragione all' ex sindaco di Manfredonia
È illegittima l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice s.r.l. È quanto statuito dalla II Sezione del TAR Puglia- Bari(Gianmario Palliggiano – Presidente, Carlo Dibello – Consigliere, Danilo Cortellessa Referendario ed Estensore) che, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ANNULLATA TAR annulla l’interdittiva antimafia: accolto il ricorso della Gianni Rotice srl - TAR annulla l’interdittiva antimafia: accolto il ricorso della Gianni Rotice srl ... Scrive statoquotidiano.it
Antimafia, contro scarpinato e De Raho la legge del rancore - Alcune Commissioni parlamentari antimafia si sono distinte per una decisa volontà di ricercare i nessi politici ed economici che rappresentano le caratteristiche fondanti di questa particolare forma ... Riporta ilfattoquotidiano.it