Annarella il corpicino martoriato buttato in fondo a un pozzo | aveva solo 12 anni L’orrore in Italia

Un quartiere ai margini, una famiglia segnata da povertà e silenzi, una bambina dagli occhi grandi che sogna il sole come una caramella gialla. Poi, all'improvviso, il buio: una notte d'inverno, una porta che si chiude, nessuno la vede più. Ma cosa è davvero successo? Annarella Bracci aveva solo dodici anni quando la sua vita si è interrotta in modo brutale, lasciando dietro di sé una scia di dolore e domande. Figlia di Marta Fiocchi e Riziero Bracci, cresce nella Roma degli anni Cinquanta, tra le baracche di Primavalle, un mondo dove la guerra ha lasciato solo macerie e la speranza sembra un lusso proibito.