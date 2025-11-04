annalisa il nuovo look con capelli extra long per esibizionista

Nuova era — musicale, ma probabilmente non solo — nuovo look: Annalisa è tornata lo scorso 10 ottobre con Ma io sono fuoco, progetto discografico che sancisce per lei una sorta di rinascita artistica, e come una degna di questa definizione a segnarla è anche una importante metamorfosi d’immagine. Un concetto caro a quasi ogni donna alle prese con il chiudersi di un capitolo e l’inizio di un altro (per la cantante il primo, così si chiama il suo Tour). Annalisa, la criniera leonina da vera “Esibizionista”: il nuovo look per la nuova era, quella del fuoco. C’è chi non stava più nella pelle alla prospettiva di avere un intero nuovo album da divorare, chi a quella di presentarlo al mondo: per Annalisa Ma io sono fuoco segna un punto di svolta nella sua fortunata carriera, un progetto più maturo, complesso e, come lei stessa ha spiegato, simbolico. 🔗 Leggi su Dilei.it

